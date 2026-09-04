Актриса Екатерина Волкова показала себя в леопардовом бикини

Звезда сериала «Скорая помощь» Екатерина Волкова снялась в леопардовом бикини на Мальдивах. Актриса позировала на шезлонге в купальнике с анималистичным принтом и поделилась кадрами в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).