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Итальянцы недавно победили французов, а теперь разобьют слабеющих бельгийцев. Прогноз на Италия — Бельгия

Итальянцы недавно победили французов, а теперь разобьют слабеющих бельгийцев. Прогноз на Италия — Бельгия

«Скуадра Адзурра» прибавляет.В рамках третьего тура Лиги наций встретятся сборные Италии и Бельгии. Делаем прогноз с высоким коэффициентом, знакомимся с мнением букмекеров и рассказываем, где можно посмотреть этот матч.

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