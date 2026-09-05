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От всесоюзной славы к нищете и забвению: драматические судьбы трех советских актрис

От всесоюзной славы к нищете и забвению: драматические судьбы трех советских актрис

Экранный блеск советского кино часто казался зрителям гарантией сытой и благополучной жизни. Но за ошеломительным успехом нередко следовали личные драмы, а после заката карьеры — тяжелые болезни, бедность и одиночество.

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