В МЧС Москвы предупредили о ливне и грозе в столице

В МЧС Москвы выпустили экстренное предупреждение о ливне, грозе и сильном ветре в столице. «По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 12:00 до 21:00 28 июля в Москве ожидается ливневый дождь, гроза, порывы ветра до 15 м/с», — говорится в заявлении ведомства.