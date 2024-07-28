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В МЧС Москвы предупредили о ливне и грозе в столице

В МЧС Москвы предупредили о ливне и грозе в столице

В МЧС Москвы выпустили экстренное предупреждение о ливне, грозе и сильном ветре в столице. «По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 12:00 до 21:00 28 июля в Москве ожидается ливневый дождь, гроза, порывы ветра до 15 м/с», — говорится в заявлении ведомства.

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