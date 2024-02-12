Разрушительные торнадо в первом трейлере сиквела фильма-катастрофы “Смерч”Долгожданное продолжение фильма-катастрофы “Смерч” наконец-то показалось на экранах с первым трейлером, продемонстрированным сегодня во время рекламной паузы Super Bowl LVIII.