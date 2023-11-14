В кромешной тьме на пешеходном переходе в Новой Мельнице сбит подросток

Вечером 7 ноября, начиная с 18.00, сообщения о ЧП в Новой Мельнице появились в соцсетях. Причём комментаторы делали акцент именно на том, что этот участок дороги не освещается уличными фонарями уже длительное время, и каждый пешеход, появляющийся .