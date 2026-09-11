Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Теракт 9/11: что стало с самолетом, который никуда не врезался

11 сентября 2001 года в США произошли четыре террористических акта. Два «Боинга» врезались в башни Всемирного торгового центра, еще один рухнул на здание Пентагона.

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