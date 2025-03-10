Тяжелобольная певица Селин Дион рассказала о мошенниках, действующих от ее имени

Певица Селин Дион предупредила поклонников о мошенниках, которые действуют от ее имени. Тяжелобольная исполнительница призналась, что с помощью нейросетей они создают песни с ее голосом и зарабатывают на этом.
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