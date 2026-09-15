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Царьград

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«Владимирский стандарт» продлил простой до октября: 127 исков на 541 млн

«Владимирский стандарт» продлил простой до октября: 127 исков на 541 млн

Мясоперерабатывающее предприятие «Владимирский стандарт» очередной раз сдвинуло сроки возвращения к работе.

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