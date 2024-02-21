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АСВ начнет выплаты возмещения вкладчикам КИВИ банка не позднее 6 марта

АСВ начнет выплаты возмещения вкладчикам КИВИ банка не позднее 6 марта

Выплаты страхового возмещения вкладчикам КИВИ банка планируется начать не позднее 6 марта, сообщает Агентство по страхованию вкладов, выполняющее функции временной администрации в кредитной организации, у которой ЦБ РФ отозвал лицензию.

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