Швеция увидела риск повреждения энергокабеля при взрывах на «Северном потоке»

Польско-шведский электрический кабель Swepol Link, который пролегает неподалеку от места предполагаемых взрывов газопровода «Северный поток», мог получить повреждения из-за инцидента, заявил электроэнергетический оператор Швеции Svenska kraftnät.
Польско-шведский электрический кабель Swepol Link, который пролегает неподалеку от места предполагаемых взрывов газопровода «Северный поток», мог получить повреждения из-за инцидента, заявил электроэнергетический оператор Швеции Svenska kraftnät.
Свежие комментарии