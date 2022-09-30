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Швеция увидела риск повреждения энергокабеля при взрывах на «Северном потоке»

Швеция увидела риск повреждения энергокабеля при взрывах на «Северном потоке»

Польско-шведский электрический кабель Swepol Link, который пролегает неподалеку от места предполагаемых взрывов газопровода «Северный поток», мог получить повреждения из-за инцидента, заявил электроэнергетический оператор Швеции Svenska kraftnät.

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