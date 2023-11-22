Полиция встретила певца Шарлота в аэропорту после видео с сожжением паспорта

Россиянин

Нахрена его вообще пустили в Россию?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Он же по сути, публично отказался от российского гражданства. А теперь оштрафуют (а это от 100 до 300 р, или даже просто пальчиком пригрозят) за умышленную порчу паспорта и отпустят?!!! Это же потенциальный террорист!!! Попомните мои слова, этот самодельный артист, еще припомнит нам о себе. Хоть бы без жертв... Его же сразу возьмут в оборот наши недруги.