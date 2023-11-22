ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 787 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Галкин
    Вот как они будут налаживать отношения с Кремлём, когда закончится СВО?Парламент Болгари...
  • Виктор Галкин
    Опять кормить будем?МЧС России достав...
  • Россиянин
    Нахрена его вообще пустили в Россию?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Он же по сути, публично отказался от российского гражданства...Полиция встретила...

Полиция встретила певца Шарлота в аэропорту после видео с сожжением паспорта

Полиция встретила певца Шарлота в аэропорту после видео с сожжением паспорта

Сотрудники правоохранительных органов России встретили в аэропорту Пулково прилетевшего из Армении певца Шарлота после опубликованного видео с сожжением его российского паспорта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Россиянин
Нахрена его вообще пустили в Россию?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Он же по сути, публично отказался от российского гражданства. А теперь оштрафуют  (а это от 100 до 300 р, или даже просто пальчиком пригрозят) за умышленную порчу паспорта и отпустят?!!! Это же потенциальный террорист!!! Попомните мои слова, этот самодельный артист, еще припомнит нам о себе. Хоть бы без жертв... Его же сразу возьмут в оборот наши недруги.
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх