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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Конгрессмен США Уилсон обратился к НХЛ из-за участия Овечкина в ролике «Единой России»: «Это поднимает серьезные вопросы о стандартах, ожидаемых от игроков лиги»

Член Палаты представителей США из Республиканской партии Джо Уилсон написал письмо комиссионеру НХЛ Гэри Беттмэну из-за нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

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