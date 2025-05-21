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Вот такие теперь в Европе дипломаты

Вот такие теперь в Европе дипломаты

КОШКИН Не успели ещё подзабыться пёрлы немецкой батутистки Бербок, занимающей по совместительству несколько лет пост главного дипломата Германии, как на европейской политической сцене появилась новая глава евродипломатии с не менее "крутыми" пёрлами - Каллас.

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