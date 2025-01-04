❗️⚡️Воздушная тревога объявлена в Севастополе. Предположительно, зафиксированы пуски крылатых ракет Storm Shadow / SCALP EG и Р-360М "Нептун-МД".
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❗️⚡️Воздушная тревога объявлена в Севастополе. Предположительно, зафиксированы пуски крылатых ракет Storm Shadow / SCALP EG и Р-360М "Нептун-МД".