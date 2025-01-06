Сергей Собянин: Москва закупит еще 100 трамваев последнего поколения

Трамваи популярны у жителей Москвы Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что в 2025 году запустят трамваи по проспекту Академика Сахарова: между Комсомольской площадью и Чистопрудным бульваром.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии