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Опубликованы кадры уничтожения дроном-камикадзе ВС РФ очередного танка Leopard 2A4 в районе Работино

Опубликованы кадры уничтожения дроном-камикадзе ВС РФ очередного танка Leopard 2A4 в районе Работино

Российские дроны-камикадзе стали колоссальной проблемой для бронированной техники ВСУ в ходе их так называемого контрнаступления.

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