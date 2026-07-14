В ДНР начали закрываться пункты выдачи заказов из-за проблем с логистикой Как сообщается, первыми о неполадках сообщили представители служб доставки, предупредив о временных ограничениях.
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В ДНР начали закрываться пункты выдачи заказов из-за проблем с логистикой Как сообщается, первыми о неполадках сообщили представители служб доставки, предупредив о временных ограничениях.
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