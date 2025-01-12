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Из какой африканской страны происходят предки Пушкина?

Из какой африканской страны происходят предки Пушкина?

Не секрет, что Александр Сергеевич Пушкин был на 1/8 африканского происхождения. В крайне склонном к расизму западном обществе того времени его бы называли октороном.

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