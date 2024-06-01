МО Южной Кореи: идея разработки своего ядерного оружия нереалистична

Южная Корея считает нереалистичной идею разработки собственного ядерного оружия, поскольку Сеул придерживается принципа нераспространения этого вида вооружений, стране при этом важно развивать связи с Соединенными Штатами.
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