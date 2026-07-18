Роман Ротенберг: «Красная Машина» – социально-креативная экосистема, в ее центре – всестороннее развитие ребенка. Мы закладываем ДНК победителей, воспитываем сильных людей»

Основатель академии « Красная Машина-Юниор » Роман Ротенберг высказался о целях и задачах проекта. «На пленарном заседании «Креативная экономика, ценности, объединяющие мир» в рамках Российской креативной недели рассказал о развитии проекта «Красная Машина».
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