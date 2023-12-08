Геймдиректору Mass Effect 5 понравилась новая научно-фантастическая игра Exodus от в...

Геймдиректору Mass Effect 5 понравилась новая научно-фантастическая игра Exodus от ветеранов ролевых игр BioWareДля непосвященных Exodus – это дебютная ролевая игра от студии Archetype Entertainment, основанной ветеранами индустрии Джеймсом Оленом, Чадом Робертсоном и Крисом Кингом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)