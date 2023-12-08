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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Геймдиректору Mass Effect 5 понравилась новая научно-фантастическая игра Exodus от в...

Геймдиректору Mass Effect 5 понравилась новая научно-фантастическая игра Exodus от в...

Геймдиректору Mass Effect 5 понравилась новая научно-фантастическая игра Exodus от ветеранов ролевых игр BioWareДля непосвященных Exodus – это дебютная ролевая игра от студии Archetype Entertainment, основанной ветеранами индустрии Джеймсом Оленом, Чадом Робертсоном и Крисом Кингом.

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