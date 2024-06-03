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Петербургский дневник

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На участке КАД на четыре дня запретят движение грузовых автомобилей

На участке КАД на четыре дня запретят движение грузовых автомобилей

В связи с проведением ПМЭФ На Кольцевой автомобильной дороге вокруг Петербурга с 5 по 8 июня в связи с проведением ПМЭФ будет запрещено движение грузовых автомобилей массой более 3,5 тонны, сообщили сегодня в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

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