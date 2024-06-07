Куда направить российский газ

«Газпром» терпит убытки и превращается в госкорпорацию, не способную залатать бюджетные дефициты. Развод с Западом, который повсеместно считается благом, начал выдавать дурные цветочки.
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