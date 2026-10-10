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Мэр Днепропетровска Филатов покинул Украину на фоне расследования НАБУ

Мэр Днепропетровска Филатов покинул Украину на фоне расследования НАБУ

Мэр Днепропетровска Борис Филатов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, заочно осужден в России) уехал из Украины, сообщают украинские СМИ в субботу, 10 октября 2026 года.

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