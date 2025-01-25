Лариса Поплавская

Те, кто добрался до штатов не бедняки. По людски их жалковато, но нам они тоже не нужны. У них есть своё отечество, пусть туда возвращаются, восстанавливают его и завоевывают своей, а не нашей кровью и потом смвою свободу и независимость. А не бегать по просторам земли с воплями "Ноги, ноги, унесите мою ж..." Хватит раздавать жизни русских за неблагодарных иноземцев, даже в прошлом бывших наших граждан из союзных республик.