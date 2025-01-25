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США запускают масштабную депортацию: как это затронет 733 тысячи детей

США запускают масштабную депортацию: как это затронет 733 тысячи детей

США запускают масштабную депортацию: как это затронет 733 тысячи детей Юлия ЧелкановаВ последние дни в Соединенных Штатах разразился кризис, связанный с массовой депортацией нелегальных мигрантов.

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Комментарии
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Лариса Поплавская
Те, кто добрался до штатов не бедняки. По людски их  жалковато, но нам они тоже не нужны. У них есть своё отечество, пусть  туда возвращаются, восстанавливают его и  завоевывают своей, а не нашей кровью и потом смвою свободу и независимость. А не бегать по просторам земли с воплями &quot;Ноги, ноги, унесите мою ж...&quot; Хватит раздавать жизни  русских за неблагодарных иноземцев, даже в прошлом бывших наших граждан из союзных республик.
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