США запускают масштабную депортацию: как это затронет 733 тысячи детей Юлия ЧелкановаВ последние дни в Соединенных Штатах разразился кризис, связанный с массовой депортацией нелегальных мигрантов.
США запускают масштабную депортацию: как это затронет 733 тысячи детей
Комментарии
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Лариса Поплавская
Те, кто добрался до штатов не бедняки. По людски их жалковато, но нам они тоже не нужны. У них есть своё отечество, пусть туда возвращаются, восстанавливают его и завоевывают своей, а не нашей кровью и потом смвою свободу и независимость. А не бегать по просторам земли с воплями "Ноги, ноги, унесите мою ж..." Хватит раздавать жизни русских за неблагодарных иноземцев, даже в прошлом бывших наших граждан из союзных республик.
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