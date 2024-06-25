БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Свежие комментарии

  • Traveller
    Ну как же Войва ударит в ответ? Он любезно дозволяет везти на Украину амеровское оружие и никаких ударов по Бескидско..."НУ И ЧТО ВЫ СДЕЛ...
  • Александр Рус
    этому пидарасу нужна кувалда и не однаПрограмма пересел...
  • Светлана Зуева
    Одна говорильня и ,к сожалению,почти никаких дел в ответ.....наверно ждут,когда начнут бить Москву.....🙄"НУ И ЧТО ВЫ СДЕЛ...

«Шторм Z» Даниила Туленкова, или сага о пушкинском герое на передовой

«Шторм Z» Даниила Туленкова, или сага о пушкинском герое на передовой

Не романтики и не наемники Прочитал «Шторм Z. У вас нет других нас» Даниила Туленкова. Думаю, написанное в жанре и мемуаристики, и художественной прозы произведение займёт достойное место не только среди литературных новинок этого года, но и станет своего рода эталоном для авторов, включая ветеранов, пишущих о СВО, равно как и о войнах наступившего тысячелетия и последней четверти века минувшего.

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