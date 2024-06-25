«Шторм Z» Даниила Туленкова, или сага о пушкинском герое на передовой

Не романтики и не наемники Прочитал «Шторм Z. У вас нет других нас» Даниила Туленкова. Думаю, написанное в жанре и мемуаристики, и художественной прозы произведение займёт достойное место не только среди литературных новинок этого года, но и станет своего рода эталоном для авторов, включая ветеранов, пишущих о СВО, равно как и о войнах наступившего тысячелетия и последней четверти века минувшего.