«Ахиллесова пята России»: в Литве разыграли три сценария кризиса в Калининграде В Вильнюсе эксперты анализировали три гипотетических сценария калининградского кризиса: социальные беспорядки, военный мятеж и экологическую катастрофу.
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