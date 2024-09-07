Северный флот провёл спецучения по видам обеспечения морской авиации ВМФ

Основным эпизодом учений стал вывод из-под удара противника воздушных судов, с практическим показом элементов руления и взлета летательных аппаратов разных типов и классов с аэродрома, а также метеорологического и радиотехнического обеспечения морской авиации в ходе решения подобных задач.