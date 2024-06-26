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Царьград

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"Надеюсь, что по мосту шёл состав с БК и румыно-французами": Ракетные удары по Одессе. Охота за наёмниками. Первые подробности – Лебедев

"Надеюсь, что по мосту шёл состав с БК и румыно-французами": Ракетные удары по Одессе. Охота за наёмниками. Первые подробности – Лебедев

Третий день подряд по Одесской и Николаевской областям работают наши "Кинжалы" и "Калибры", после того, как именно оттуда наносились удары с помощью ракетных систем США ATACMS по пляжу в Севастополе 23 июня.

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Комментарии
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ТГ
Татьяна Гусева
Хохлы делают грязную бомбу. Может, именно поэтому такое неоновое свечение?
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15 час.
АндрейБорков
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15 час.

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