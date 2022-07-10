Журнал «Профиль»

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В Германии заявили о неизбежности рецессии в США

В Германии заявили о неизбежности рецессии в США

Экономике США не избежать рецессии, это лишь вопрос времени. В настоящий момент аналитики рисуют все более мрачные прогнозов, рискуя этим привести в движение «ведущую вниз спираль», сказано в статье немецкого делового журнала WirtschaftsWoche.

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