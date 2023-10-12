В Финляндии заподозрили диверсию из-за утечки на газопроводе Balticconnector. Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что в связи с ЧП он даже обратился за помощью к НАТО.
ПРОТИВОСТОЯНИЕ НА МОРСКОМ ДНЕ: ОЧЕРЕДНАЯ ДИВЕРСИЯ В ЕВРОПЕ
Комментарии
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Леонид Руси
А может это опять хохлы как год назад, взорвали? Их спустили с Пиндосовского авианосца... А пиндосам всё можно... и Зеле тоже... Так что опять никто не виноват, кроме нас...
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21 час.
С С
Ну и фамилиё - Нитонисё. Наверняка это были марсиане.
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20 час.
Надежда
К триебалтийским вымиратам прибавилась еще одна хуторская побирушка, которая будет клянчить деньги у хозяев разными фантазиями об ужасно кровожадных соседях-русских...
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11 час.
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