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ПРОТИВОСТОЯНИЕ НА МОРСКОМ ДНЕ: ОЧЕРЕДНАЯ ДИВЕРСИЯ В ЕВРОПЕ

ПРОТИВОСТОЯНИЕ НА МОРСКОМ ДНЕ: ОЧЕРЕДНАЯ ДИВЕРСИЯ В ЕВРОПЕ

В Финляндии заподозрили диверсию из-за утечки на газопроводе Balticconnector. Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что в связи с ЧП он даже обратился за помощью к НАТО.

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Комментарии
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Леонид Руси
А может это опять хохлы как год назад, взорвали? Их спустили с Пиндосовского авианосца... А пиндосам всё можно... и Зеле тоже... Так что опять никто не виноват, кроме нас...
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21 час.
С С
Ну и фамилиё - Нитонисё. Наверняка это были марсиане.
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20 час.
Надежда
К триебалтийским вымиратам прибавилась еще одна хуторская побирушка, которая будет клянчить деньги у хозяев разными фантазиями об ужасно кровожадных соседях-русских...
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11 час.

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