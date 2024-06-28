В Azur Lane прибыл квартет новых немецких кораблей Разработчики мобильной игры A...

В Azur Lane прибыл квартет новых немецких кораблейРазработчики мобильной игры Azur Lane запустили новый ивент “Добро пожаловать в маленькую академию”, который будет доступен до 10 июля и добавляет в проект квартет новых немецких корабледевочек.
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