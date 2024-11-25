Написан коллективный иск: Пассажиры аварийно севшего в Анталье "Суперджета" будут судиться с авиакомпанией

Пассажиры самолёта "Суперджет", что загорелся после посадки в Анталье, пишут коллективный иск.Стало известно, что пассажиры самолёта "Сухой Суперджет", что накануне загорелся после жёсткой посадки в турецкой Анталье, пишут коллективный иск.
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