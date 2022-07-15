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«Флорида» подписала форвардов Казинса (на 2 года и 2,2 млн долларов) и Балцерса (на год и 750 тысяч)

«Флорида» подписала форвардов Ника Казинса и Рудолфса Балцерса. 28-летний Казинс заключил контракт на 2 года с кэпхитом 1,1 миллиона долларов.

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