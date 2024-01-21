Больше не эксклюзив для Китая. В Европе стартовали продажи AMD Radeon RX 7900 GRE

3D-ускоритель Radeon RX 7900 GRE создавался AMD как эксклюзивная видеокарта для китайского рынка. Но прошло несколько месяцев, и китайский эксклюзив официально появился в Европе: ретейлеры из Германии начали продавать две версии Radeon RX 7900 GRE от ASRock – Radeon RX 7900 GRE Challenger OC и Radeon RX 7900 GRE Steel Legend OC.