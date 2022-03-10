Происшествия

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Официальная информация ГУ МВД России по г. Москве

Информация, распространенная в сети интернет о том, что в вагоне поезда на Калининской линии Московского метрополитена зажгли фаер, не соответствует действительности.

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