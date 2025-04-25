Полицейские Татарстана задержали на трассе двоих курганских наркокурьеров с криминальным грузом

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Татарстан совместно с коллегами из ГИБДД МО МВД России «Верхнеуслонский» в результате оперативно-розыскных мероприятий вышли на след двоих ранее судимых межрегиональных наркораспространителей 1994 и 1995 годов рождения, проживающих в Кургане.