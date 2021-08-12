В Госдуме предложили вернуть трудоустройство выпускников по распределению

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил вернуть в Россию советскую систему трудоустройства — распределять выпускников вузов, которые получили высшее образование на бюджетной основе.
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил вернуть в Россию советскую систему трудоустройства — распределять выпускников вузов, которые получили высшее образование на бюджетной основе.
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