Горячие сэндвичи и бургеры могут появиться в подмосковных школьных столовых

В меню школьных столовых Московской области в будущем могут появиться горячие сэндвичи и бургеры. Об этом рассказала руководитель управления Роспотребнадзора по региону, главный государственный санитарный врач по Подмосковью Ольга Микаилова.
В меню школьных столовых Московской области в будущем могут появиться горячие сэндвичи и бургеры. Об этом рассказала руководитель управления Роспотребнадзора по региону, главный государственный санитарный врач по Подмосковью Ольга Микаилова.
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