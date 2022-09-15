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Горячие сэндвичи и бургеры могут появиться в подмосковных школьных столовых

Горячие сэндвичи и бургеры могут появиться в подмосковных школьных столовых

В меню школьных столовых Московской области в будущем могут появиться горячие сэндвичи и бургеры. Об этом рассказала руководитель управления Роспотребнадзора по региону, главный государственный санитарный врач по Подмосковью Ольга Микаилова.

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