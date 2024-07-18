Маск отреагировал на обвинения Байдена о попытке купить президентские выборы

Политика как она есть

Американский предприниматель Илон Маск в социальной сети X ответил на обвинение действующего президента США Джо Байдена, раскритиковавшего миллиардера и «его богатых друзей» за якобы намерение «купить президентские выборы», которые пройдут в США в ноябре.