Генерал Ходжес: Украина строит планы по разрушению Крымского моста

Украина собирается разрушить Крымский мост, который имеет стратегическое значение для России, и уже ведет работу над планом диверсии на переправе, заявил экс-командующий Сухопутными войсками США в Европе и генерал в отставке Бен Ходжес в интервью украинскому интернет-телеканалу «Громадське» и прокомментировал возможные способы уничтожения моста, передает немецкий журнал Focus.