Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Генерал Ходжес: Украина строит планы по разрушению Крымского моста

Украина собирается разрушить Крымский мост, который имеет стратегическое значение для России, и уже ведет работу над планом диверсии на переправе, заявил экс-командующий Сухопутными войсками США в Европе и генерал в отставке Бен Ходжес в интервью украинскому интернет-телеканалу «Громадське» и прокомментировал возможные способы уничтожения моста, передает немецкий журнал Focus.

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Комментарии
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Гарий Щерба
УСТАНЕТЕ , Западенские  НЕДОНОСКИ ...!!!
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8 час.

Картина дня

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