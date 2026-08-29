Синоптик Макарова: в начале сентября температура в Москве будет выше нормы

В первую декаду сентября температура в Московском регионе будет примерно на два градуса выше нормы. Об этом ТАСС сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова.
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