Про колхозы

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петров виктор

Бодрит, что, до сих пор, есть такие защитники советского колхозного прошлого, как умный Скорпио и победная Сандра, которые могут не только украинского "идиота" завсегда "умыть", но, думаю, и разных сомневающихся... Вон, ихими доводами, Михаил Качкаев, даже, восхитился!... Жаль только, что "умный" и "победная" забыли, что большевики-коммунисты были намного их изощрённей, и в своих теориях и практиках они, всегда, руководствовались не трудоднями колхозников, а политической необходимостью... Поэтому, в постреволюционное время, чтобы обобрать "под чистую" крестьян-единоличников, у большевиков нашлись методы "Военного коммунизма", а на советских колхозников - с их трудоднями - у советской власти нашёлся коммунистический волюнтаризм... Для наглядности: смотри советский к/ф "Председатель" - где показано, как в колхозе "Труд", которым управлял неординарный председатель Егор Трубников, по распоряжению партийных властей были конфискованы "излишки" зерна, "нажитые" рачительным хозяйствованием в колхозе... А, кому интересно, как это "конфискованное" зерно скажется на трудоднях колхозников: спросите у умного Скорпио и победной Сандры?!...