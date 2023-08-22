Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Про колхозы

Рубрика   "Вынесено  из  комментариев".  Очень  интересное  мнение  про  колхозы. Итак,  некий  украинец  пишет  про то,  что  советская  власть   убивала  народ   коллективизациями,  а  потом    гыгыкает  и  вопрошает: "Гы-гы.

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Комментарии
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пв
петров виктор
Бодрит, что, до сих пор, есть такие защитники советского колхозного прошлого, как умный Скорпио и победная Сандра, которые могут не только украинского &quot;идиота&quot; завсегда &quot;умыть&quot;, но, думаю, и разных сомневающихся...  Вон, ихими доводами, Михаил Качкаев, даже, восхитился!...  Жаль только, что &quot;умный&quot; и &quot;победная&quot; забыли, что большевики-коммунисты были намного их изощрённей, и в своих теориях и практиках они, всегда, руководствовались не трудоднями колхозников, а политической необходимостью...  Поэтому, в постреволюционное время, чтобы обобрать &quot;под чистую&quot; крестьян-единоличников, у большевиков нашлись методы &quot;Военного коммунизма&quot;, а на советских колхозников - с их трудоднями - у советской власти нашёлся коммунистический волюнтаризм...   Для наглядности:  смотри советский к/ф &quot;Председатель&quot; - где показано, как в колхозе &quot;Труд&quot;, которым управлял неординарный председатель Егор Трубников, по распоряжению партийных властей были конфискованы &quot;излишки&quot; зерна, &quot;нажитые&quot; рачительным хозяйствованием в колхозе...  А, кому интересно, как это &quot;конфискованное&quot; зерно скажется на трудоднях колхозников:   спросите у умного Скорпио и победной Сандры?!...
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