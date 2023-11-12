Во Владивостоке водитель сбил доставщика еды на электросамокате

Во Владивостоке на улице Казанской водитель сбил доставщика на электросамокате. Автомобилист на «Фите» выезжал со второстепенной дороги и врезался в самокатчика, не пропустив его, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Telegram-канал svodks_25.