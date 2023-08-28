Нижегородская правда

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Две тонны выпечки и как прошёл фестиваль «Пироград» в Красных Баках

Пирожки и блинчики, ватрушки и пицца, булочки и пряники, оладьи и сырники – всё эти и другие вкусности можно было попробовать на всероссийском фестивале пирогов и продуктов питания «Пироград», который прошёл в Красных Баках в субботу, 26 августа.

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