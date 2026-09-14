«Могли поработать еще много лет назад»: дочь Гатиятулина — о новичке Соколове

Фото: ak-bars.ru В Telegram-канале дочери главного тренера «Ак Барса» Анвара Гатиятулина в новой рубрике «Подслушано на кухне Гатиятулиных» появилась история о новичке «Трактора» Егоре Соколове и его давней связи с главным тренером команды.