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Татар-информ

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«Могли поработать еще много лет назад»: дочь Гатиятулина — о новичке Соколове

«Могли поработать еще много лет назад»: дочь Гатиятулина — о новичке Соколове

Фото: ak-bars.ru В Telegram-канале дочери главного тренера «Ак Барса» Анвара Гатиятулина в новой рубрике «Подслушано на кухне Гатиятулиных» появилась история о новичке «Трактора» Егоре Соколове и его давней связи с главным тренером команды.

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