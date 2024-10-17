Фон дер Лайен: На Украине уничтожено 75% энергетической инфраструктуры

Председатель Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен проинформировала о том, что на украинской территории были разрушены или выведены из строя порядка 75 процентов задействованных в сфере энергетики инфраструктурных объектов.
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