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Как понять энергетический режим вашего ребёнка и сохранить стабильное расписание

Как понять энергетический режим вашего ребёнка и сохранить стабильное расписание

Некоторым детям трудно приспособиться к плотному расписанию занятийВы оцениваете каждый день, просматривая все невыполненные дела и задаваясь вопросом, как их включить в список на следующий день? Если список занятий вашего ребёнка не соответствует его энергетическому профилю, он может испытывать ту же подавленность.

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