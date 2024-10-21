Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Почему глава кагала нацист Зеленский ещё жив

Почему глава кагала нацист Зеленский ещё жив

Наткнулся на интересное обсуждение темы на АШ, на мой взгляд достойно занесения на склад. Потому что не зачищать его — это стратегия.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
Над ним и его сворой должен состояться суд, где будут оглашены все его преступления. Конфисковано все его награбленное имущество, записанное на десятки лиц. И жена его должна быть на скамье подсудимых за торговлю детьми.
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12 час.
Александр Зиборов
Во всех войнах всегда главной целью удара оказывается командир, глава, начальник, полководец... Зеленского щадят, как говорят, из-за слова Путина, данного Нетаньяху. Между тем Израиль всячески помогает Украине, против нас там воюют тысячи граждан Израиля. В Израиле на полном содержании живут родители Зеленского... Израиль постоянно бомбит Сирию, где находятся наши военные... Если не хотим убить Зеленского, то можно его напугать так, чтобы он не вылезал из подвала и никто к нему не ездил. Нынешняя &quot;доброта&quot; к врагу оборачивается затягиванием войны и большими жертвами наших воинов и россиян...
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